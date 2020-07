Presidente Lille: “Osimhen al Napoli? Ci sono negoziati in corso”

Gerard Lopez ha parlato a margine dell’amichevole con il Mouscron. “Non posso dire di più. Preferisco non commentare”

A margine di una conferenza stampa prima dell’amichevole tra Lille e Mouscron, il presidente del club francese, Gerard Lopez, ha risposto a chi gli chiedeva a che punto fosse la trattativa per Osimhen al Napoli. L’affare sembra completamente arenato dopo il cambio di agenti da parte dell’attaccante nigeriano. La risposta del presidente Lopez è stata piuttosto evasiva. Ha parlato di negoziati in corso. Ma ha anche aggiunto che preferisce non commentare ulteriormente la situazione.

“Ci sono negoziati in corso, ma non posso dire di più. Preferisco non commentare”.