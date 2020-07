Pesce quattro volte al giorno, frullati post allenamento e tanto sonno. Così il Barcellona si prepara per il Napoli

Su As il piano di Setien per portare la squadra pronta alla sfida di Champions. Test anti-Covid, allenamenti brevi ma più intensi, attenzione alla reidratazione, riposini post pranzo e monitoraggio dello stress eccessivo

Su As il piano stilato da Quique Setién per portare il Barcellona in condizioni ottimali all’8 agosto, data in cui i blaugrana sfideranno il Napoli in Champions. La squadra ha avuto sei giorni di vacanza. Domani riprenderà il lavoro in vista della partita. Il quotidiano spagnolo dice di aver avuto accesso ad un documento interno che illustra nel dettaglio la pianificazione del lavoro e i consigli che verranno dati ai giocatori a partire da domani. Si tratta di linee guida che il club pretende siano rispettate, molto rigide e chiare, che hanno come obiettivo la preparazione fisica e mentale dei giocatori in un momento in cui il Covid è ancora presente.

Innanzitutto, i giocatori verranno sottoposti a test per il coronavirus prima di tornare al lavoro in modo da escludere la presenza di eventuali positivi. Test effettuato già questo pomeriggio presso il centro sportivo.

Gli allenamenti saranno più brevi del solito, della durata di circa un’ora, ma molto più intensi. Scrive As:

“In linea di principio, si prevede di ridurre i carichi di lavoro del 10% in modo da non saturare il giocatore”.

Dato il forte caldo, ogni tre sessioni di allenamento sarà eseguito un recupero più regolare.

Durante gli allenamenti sarà prestata particolare attenzione all’idratazione, non solo per recuperare liquidi ma anche per aiutare il sistema immunitario.

Un controllo più stretto riguarderà anche la dieta. I giocatori dovranno mangiare quattro volte al giorno pesce, bianco o azzurro, il contributo di grassi nella dieta non potrà superare il 25 o il 35%. Dovranno aumentare l’assunzione di vitamina C, D e di zinco.

“Per questo, il nutrizionista del club ha già preparato una serie di frullati post-allenamento per fornire il bonus nutrizionale di cui il metabolismo avrà bisogno”.

Indicazioni anche sul sonno:

“Ai giocatori verrà consigliato di dormire almeno sette ore al giorno e saranno anche incoraggiati a riposare dopo pranzo per trenta o quarantacinque minuti. Particolare enfasi sarà posta sulla necessità di dormire le ore necessarie durante la notte”.

Infine, scrive As,

“se necessario, è anche previsto il monitoraggio dello stress emotivo, anche se la maggior parte dei giocatori del Barcellona vive questo tipo di situazione psicologica ad alta tensione con assoluta normalità”.