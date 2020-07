Napoli, oggi rifinitura al San Paolo, domattina appuntamento a Palazzo Caracciolo

Nell’albergo del centro storico si svolgerà il pranzo e poi la riunione tecnica. I rossoneri di Pioli, invece, alloggeranno al Britannique

Il Napoli si prepara alla partita di domani contro il Milan. Oggi la squadra effettuerà l’allenamento di rifinitura allo Stadio San Paolo, poi tutti a casa per ritrovarsi domani mattina a Palazzo Caracciolo, in via Carbonara, al centro storico. Lì si svolgerà il pranzo e poi la riunione tecnica prima del match.

I rossoneri di Pioli, invece, alloggeranno al Britannique, albergo solitamente utilizzato dagli azzurri.