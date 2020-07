Napoli, per la difesa sondaggi per Cistana del Brescia

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che dà notizia anche dell’interesse della Fiorentina per il difensore già nel giro della Nazionale

Il Napoli sta valutando l’acquisto di un difensore, giovane ma con una discreta esperienza, nell’eventualità in cui Koulibaly dovesse essere ceduto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei profili considerati è quello di Andrea Cistana, di proprietà del Brescia.

Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Uno stop che può costare il finale di stagione, ma non le prospettive di crescita e gli interessi di diversi club. Non a caso, il presidente lombardo Cellino dovrà valutare i sondaggi di Napoli e Fiorentina per Andrea. Un difensore a 23 anni già finito nel giro azzurro di Mancini.