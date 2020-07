Morace: “Ma gli allenatori si rendono conto del loro ruolo istituzionale?”

La riflessione dell’allenatrice a Sky Sport: “Ci sono troppi tecnici sopra le righe: si ricordino che rappresentano una società”

Le parolacce di Sarri in conferenza stampa, i battibecchi in panchina tra Gasperini e Mihajlovic: comportamenti che, secondo Carolina Morace, i tecnici non dovrebbero avere. Durante un intervento su Sky Sport, dove l’allenatrice è opinionista, si è espressa così.

Ci sono troppi allenatori sopra le righe. Quando Sarri dice parolacce in conferenza e a Bergamo si mandano a quel paese in panchina gli allenatori non si rendono conto del ruolo istituzionale che ricoprono? In questo periodo storico bisognerebbe essere più attenti, ricordarsi che si rappresenta una società e non soltanto sé stessi.