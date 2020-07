Mertens: “Mi fa male sapere che Callejon può andare via. Il suo è un esempio straordinario”

A Sky: “Josè rimane qua giocando gratis perché tiene alla maglia e alla squadra… Ha detto che non vuole andare via e lasciarci da soli. Poteva andare al mare, ma è rimasto con noi”

Ai microfoni di Sky, al termine della partita contro il Genoa, è intervenuto l’attaccante del Napoli, Dries Mertens.

Dove vuole arrivare questo Napoli?

“Stiamo facendo meglio il lavoro, sappiamo di più cosa fare, si vede in campo. Anche avere il ritorno dei giocatori, tutti freschi, è importante”.

L’esultanza alla Callejon?

“Ho giocato sette anni con lui, sapere che può essere che va via mi fa un po’ male e sapere che lui rimane qua giocando gratis perché tiene molto alla maglia e alla squadra… Ha detto che non vuole andare via e lasciarci da soli, poteva andare al mare, ma è rimasto con noi. E questo è un esempio straordinario, penso che merita dopo un gol questa esultanza”.