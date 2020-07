Marotta: “Messi? E’ un’icona. Oggi nessuna squadra italiana può permetterselo”

Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Inter-Napoli, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta.

Su Messi:

Su Sanchez:

Su Tonali:

Ancora su Messi:

“Dal punto di vista del ranking siamo in quarta posizione e non è una cosa favorevole. Dobbiamo pensare ai diritti televisivi e valutare l’essenza dello spettacolo. I campioni fanno lievitare il brand di un club e saremmo a buon punto se in Italia tornassero i campioni. Oggi come oggi credo che nessuna squadra italiana possa permettersi Messi, a meno che non subentrino fattori eccezionali dai proprietari dei club. Però il calcio italiano è in grado di ricollocarsi dov’era 20 anni fa e a quel punto potremo riportare i campioni in Italia, invece che farli scappare. Noi abbiamo anche un fair play da rispettare, abbiamo norme precise, anche se il Covid ha portato a una certa elasticità valutativa. Ma poi si tornerà alla normalità”.