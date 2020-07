Marca: il Real Madrid è costretto a “regalare” James Rodriguez a 20-25 milioni

Dopo aver rifiutato, l’estate scorsa, di cedere il colombiano a Napoli e Atletico, Florentino è costretto a cederlo entro due mesi per non rischiare di non ricavarci nulla. Probabile che finisca in Premier, all’Everton di Ancelotti

Il Real Madrid sarà costretto a regalare James Rodriguez. Il colombiano ha chiarito più volte a Zidane che vuole essere ceduto e adesso ha la padella dalla parte del manico, scrive Marca.

“Il club sa che se non lo vendesse nei prossimi due mesi, dal 1° gennaio 2021 James sarebbe libero di firmare un contratto con la squadra che desidera senza che il Real Madrid veda un solo euro“.

Florentino Perez, dunque, è ovviamente d’accordo a venderlo, ma si trova in una situazione completamente diversa dall’anno scorso, quando chiese tra i 45 e i 50 milioni sia al Napoli che all’Atletico Madrid che volevano acquistare il calciatore. Salvo, poi, lasciar fallire le trattative.

Ora si trova obbligato a darlo via e ad un valore più basso. Marca parla di un importo tra i 20 e i 25 milioni di euro. Importo destinato ad abbassarsi visto che tutti sanno che il Real ha necessità di venderlo per non rimanere senza nulla in mano.

Il futuro del colombiano sembra essere proiettato verso la Premier. Il Napoli e la Juve non sono intenzionati a proporre una nuova offerta, ma in Inghilterra sono diversi i club interessati, a partire dall’Everton di Ancelotti, sponsor di James al Napoli la scorsa estate, ma anche l’Arsenal e il Manchester United. L’Everton sembra il club più appetibile.