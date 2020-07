Mandzukic risolve col Duhail: andrà davvero al Benevento?

Mario Mandzukic ha posto fine alla sua esperienza in Qatar col Duhail. L’ex attaccante della Juventus ha annunciato attraverso i propri profili social di aver risolto consensualmente il contratto che lo legava al club.

Ho raggiunto un accordo con la dirigenza del Duhail per concludere il contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro tutto il meglio al club e alla squadra per il futuro.

Diventano, dunque, sempre più forti le suggestioni di un suo possibile approdo al Benevento, una voce che era stata riportata da alcuni media. I campani hanno già concluso l’acquisto dello svincolato Loic Remy dal Lille nel reparto.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V

— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020