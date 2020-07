Lobotka: “A Bergamo abbiamo commesso qualche errore che ha cambiato la gara. Barcellona? Io ci credo”

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha commentato la sconfitta di ieri contro l’Atalanta.

“A Bergamo abbiamo sbagliato in alcune fasi della gara e questo ha compromesso la prestazione. Ieri è stata una gara difficile per noi. Abbiamo giocato anche bene, ma l’Atalanta si è difesa bene e ci ha colpito appena abbiamo sbagliato . E’ stata una partita molto difficile, abbiamo giocato bene nella prima parte del match, poi però ad inizio ripresa abbiamo commesso qualche errore che ha cambiato la gara . Adesso abbiamo un distacco molto ampio dal quarto posto, però proseguiremo col massimo impegno e cercheremo di continuare sulla strada che avevamo intrapreso”.

Cosa vi ha chiesto Gattuso?

Sul prossimo match contro la Roma:

“Daremo tutto per risollevarci e vincere con la Roma. Sarà una gara importante per correggere gli errori commessi ieri, per questo siamo già concentrati su questa prossima gara. Abbiamo le qualità per battere la Roma e siamo concentrati per tirarle fuori“.