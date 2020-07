L’Inter è perfetta per Allegri. Come reagirebbero i nerazzurri duri e puri al passaggio di consegne?

Su Libero. Una parte della tifoseria non ha mai digerito l’arrivo dell’ex Juve e neppure quello di Marotta. L’analisi della rosa combacia con i desiderata del livornese. Che l’estate porti il cambio di testimone?

Dopo il pareggio di Verona, Antonio Conte ha fatto capire che a fine stagione è probabile che lasci l’Inter. Oggi ne scrive Tommaso Lorenzini su Libero. In effetti, dice, l’Inter che si sta preparando sarebbe una squadra perfetta per l’ex allenatore della Juventus. Ma come reagirebbero gli interisti “duri e puri”?

“Una nutrita fetta di tifoseria interista non ha ancora digerito l’arrivo di Beppe Marotta perché considerato “uomo Juventus senza tema di smentita”, pur riconoscendogli meriti e capacità manageriali di massimo livello. Al cuor non si comanda, per definire (non giudicare) i sostenitori in questione si potrebbero utilizzare i più svariati aggettivi: irriducibili, incontentabili, irrazionali”.

Anche Conte, da ex Juve, è stato accolto bene solo da una parte della tifoseria nerazzurra.

“Antonio Conte, altro “uomo Juventus senza tema di smentita” al quale nessuno ha mai disconosciuto quanto fatto da allenatore eppure accolto dicotomicamente: una metà dei supporter lo ha abbracciato come sicuro timoniere verso la terra promessa; l’altra metà gli ha semplicemente stretto la mano augurandosi di non trovarsi di fronte ad un “Lippi bis””.

La porzione di tifosi che non lo vede di buon occhio è pronta a stappare lo champagne all’idea che Conte vada via. Ma gli altri?

“Insomma, se Conte facesse le valigie costoro stapperebbero champagne, non lo ritengono all’altezza (dicevano lo stesso di Spalletti, sempre quarto in due anni con l’Inter) e il suo passato pesa più del suo presente e più di quanto potrebbe fare il futuro. Per questo ci viene da sorridere pensando alla reazione dei nerazzurri duri e puri se dicessimo loro che il mister di alto profilo – e libero – ideale per questa Inter e quella che si sta preparando risponde all’identikit di Massimiliano Allegri. Un altro “uomo Juve senza tema di smentita”, con in più un passato vincente col Milan”.

Lorenzini analizza la rosa dell’Inter. Scrive:

“L’analisi della rosa combacia con quelli che sarebbero i desiderata del livornese: una coppia di difensori centrali fra le più forti d’Europa, Dr Vrij e Skriniar (che però Conte si ostina a far giocare con la linea a tre), un regista a tuttocampo come Brozovic, un trequartista eclettico da esaltare (Eriksen), due punte complementari e affiatate (Lautaro e Lukaku). Compresi incursori come Barella, esterni in arrivo come Hakimie potenzialmente un grande mercato (lo promette Suning), Max troverebbe apparecchiato il suo 4-3-1-2 (che sarebbe già praticabile da Conte, se solo decidesse di convertirsi). Che sia l’estate di un nuovo passaggio di testimone?“.