Lega Serie A, in due votazioni solo 7 voti: Joe Barone non diventa consigliere

Il direttore generale della Fiorentina , Joe Barone, non è riuscito a farsi eleggere a consigliere di Lega come avrebbe voluto. Secondo quanto riporta Firenzeviola.it, Barone e il presidente del Verona, Maurizio Setti, non sono riusciti a prevalere nel ballottaggio che li vedeva protagonisti con l’obiettivo di andare a ricoprire la carica lasciata vacante dal dirigente dell’Udinese Campoccia che era uscito di scena.

In Lega oggi si sono tenute due votazioni ma in nessuna delle due è stato raggiunto il quorum. Le idee di Barone non sono bastate, per il momento, ad ottenere la carica tanto ambita.

La Nazione scrive che nelle due elezioni svoltesi in assemblea il dirigente gigliato non ha raggiunto più di 7 voti rispetto ai 14 necessari.