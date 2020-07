La Lazio pensa ad un ritiro fino al 20 luglio per ricompattare lo spogliatoio

Lo scrive SportMediaset. Si andrebbe da mercoledì fino al match contro la Juventus. Squadra e club stanno discutendo anche di questo

L’atmosfera che si respira in casa Lazio non è delle migliori. Il presidente Lotito è infuriato dalle tre sconfitte consecutive. E all’interno del club sembra essere in corso una vera e propria crisi di nervi. Uno psicodramma, con litigi tra i calciatori e tra i calciatori e lo staff medico per la gestione degli infortuni. Per cercare di ricompattare lo spogliatoio, scrive SportMediaset, la Lazio starebbe pensando ad un ritiro lungo. Da mercoledì al prossimo 20 luglio, quando ci sarà il big match contro la Juventus. Anche di questo starebbero discutendo il club e i giocatori.