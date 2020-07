Juve-Milik, Paratici dice no allo scambio con Bernardeschi

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo no dei bianconeri alla richiesta azzurra di coinvolgere l’ex viola nella trattativa

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la Juventus non ha alcuna intenzione di inserire nella trattativa per Arek Milik anche Federico Bernardeschi. Da parte di Paratici è arrivato un altro no, proprio nelle ultime ore.

Queste le parole del portale:

“Non è una novità: la Juventus ha puntato su Arkadiusz Milik per l’attacco dell’anno prossimo. Il polacco non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Napoli e dovrebbe partire nella prossima sessione di mercato, con le squadre che a breve dovrebbero sedersi a tavolino per cercare di trovare un accordo per il trasferimento. Paratici dovrebbe inserire delle contropartite nell’affare e il preferito di Gennaro Gattuso resta Federico Bernardeschi. Un nome su cui la Juve però non sembra intenzionata ad ammorbidirsi: nelle ultime ore è arrivato un nuovo no dei bianconeri alla richiesta azzurra di coinvolgere l’ex viola nella trattativa”.