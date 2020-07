Insigne: «Vincere aiuta a vincere, dobbiamo arrivare pronti al Barcellona»

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro il Sassuolo:

Il pallone per Callejon?

«Speriamo che il Barcellona non sia preparato. Cerco di fare il meglio, io e José ci conosciamo da tanti anni e so che se gliela metto lui ci arriva sempre. Oggi è stato sfortunato, non è riuscito a segnare. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo arrivare pronti alla partita contro i catalani. Il Barcellona è il Barcellona ma noi dobbiamo fare la nostra gara e provare a passare il turno. È difficile ma non possiamo partire sconfitti, ci aspettano novanta minuti importanti. Dobbiamo stare concentrati tutta la partita».