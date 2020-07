Il Napoli di Gattuso ricorda la storiella di Sampaoli sul possesso palla

Il giudizio sul tecnico dopo la prestazione di Parma. La nostra speranza è che con la testa siano già a Barcellona

I voti sul tecnico del Napoli dopo la prestazione contro il Parma.

A proposito di fetish e sofferenze sadomaso. C’è una storiella che Max mi raccontò ai tempi andati dell’Estetica e che io trovo perfetta per il Napule dominatore impotente visto con Udinese e Parma. Riguarda il mitico Sampaoli e lo stesso tecnico argentino la spiegò così: “Una notte ero in un bar con una donna. Abbiamo parlato tutta la notte, abbiamo flirtato, le ho offerto dei drink. Alle 5 del mattino entra un uomo, la prende per il braccio e la porta in bagno: ci fa l’amore e se ne vanno via insieme. Ma non importa, io ho avuto la maggior parte del possesso quella notte…”. Indovina chi è il Napule e chi il Parma, Ilaria? – 4

Un brutto Napoli, tutto ghirigori inutili e stanchezza, con la testa si spera proiettata già in Catalogna, altrimenti dovremmo pensare che in mente abbiano soltanto un po’ di vacanza. Come biasimarli, poi? Solo che spettacoli del genere sono insostenibili. Si gioca ogni tre giorni, fa un calore di pazzi, saliamo dal mare apposta per vedere queste scene. E santa pace, almeno fateci vedere qualcosa che non sia questo. Con buona pace di Giua, naturalmente – 5