Il giallo sul direttore del “Che dispiacere”, il giornale che esce solo quando perde la Juve

Il nuovo romanzo di Paolo Nori. Nel quale i lettori dell’immaginifico giornale dicono cose così: “quando perde la Juve i giornali sportivi sono sempre troppo corti, ne vorrei sapere di più”

«Anch’io tengo per il Torino» aveva detto Susanna «ma quando perde la Juve, son quasi più contenta di quando vince il Torino. Mi sembra che, quando perde la Juve, in Champions League, per esempio, i giornali sportivi siano sempre troppo corti, ne vorrei sapere di più»

Il protagonista del nuovo libro di Paolo Nori è il direttore di “Che dispiacere”, un giornale che esce puntualmente e solo in occasione delle sconfitte della Juventus. Quindi molto raramente, coi i lettori che tifano contro anche nella speranza che esca il giornale.

E’ il meraviglioso (per i tifosi della Juve, immaginiamo, non tanto) innesco letterario del primo giallo di uno scrittore noto per l’uso creativo della linguaggio. Si chiama, come l’immaginifica testata, “Che dispiacere” e il suo protagonista è, come l’autore, uno scrittore traduttore dal russo che ha perso la moglie, vive con la figlia a Bologna e viene coinvolto in una indagine per omicidio. La Juve non è indagata.