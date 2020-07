Quest’Atalanta tutto mi è parso tranne il grande Real, ma in Italia è moda incensare la mediocrità.

1)Non salirò mai sul carro del calcio “corri e picchia” di Gasperini ma senz’altro pagherei qualsiasi cifra per bere il tè dell’Atalanta…🙄

2) Fabìan che vuole uscire palla a piede dall’area è come quello che cerca la posteggia su Facebook esordendo con “se avrei il tuo numero” Un disastro… 😫

3) Gomez manco a vent’anni durava 90 minuti, la moglie ringrazia… Politano manco a scopa appara nu punto, corre, se sbatte, perde tiempo, se ntallea e se lamenta…Non è un attaccante, è na’ gnora!😢

4) Se Lorenzo recupera palloni, intercetta e difende non è che poi può stare fresco e tosto in attacco a deciderla…’a cuperta ‘è corta se tiri da un parte si scoperchia dall’altra e si raggelano gli entusiasmi.😉

5) Lozano piglia e punta chiunque, testa bassa e corre, ha creato più disagi lui ai pugili bergamaschi in venti minuti che Caldara a Ospina con un tackle spacca tutto. Insomma io proverei a rivalutarlo visto che ormai il quarto posto è andato…🧐

6) Osimhen, Gabriel Jesus, Ilicic…ce vo’ un terzino sinistro! Uno che sia, terzino sinistro, completamente mancino, un corri, crossa e taci e decisamente Zen, assai zen, che metta pace!😎

7) Partita da zero a zero però poi abbiamo deciso di pigliarci un paio di pause e di regalare due goal… Poco grave considerato che la Champion’s era proibitiva già prima anche se, a dispetto di quello che la telecronaca ha raccontato, quest’Atalanta tutto mi è parso tranne il grande Real, ma in Italia è moda incensare la mediocrità.

Sempre e Comunque Forza Napoli!