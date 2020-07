Gioco efficace, verticale e divertente, una dimostrazione di estetica applicata da parte di Gattuso

Enrico Currò su Repubblica. Il Napoli avrebbe meritato di vincere contro il Milan. L’esibizione della squadra azzurra avrà allarmato il Barcellona

Per Enrico Currò avrebbe meritato di vincere la squadra di Gattuso

“Il duello per lo stesso quinto posto con Pioli, che ne seguirà l’immeritato destino, è finito in pari, ma avrebbe meritato di vincerlo il Napoli, la cui esibizione avrà allarmato il Barcellona in prospettiva Champions“.

E’ il commento di Enrico Currò su Repubblica, a proposito di Napoli-Milan.

“Appena è cominciata la partita, l’ex che non sarà mai veramente un ex ha subito ottenuto dai suoi allievi un gioco efficace, verticale e divertente: quasi una dimostrazione di estetica applicata, il modo più concreto ed eloquente per farsi rimpiangere“.

Currò elogia il modo in cui il Napoli ha anticipato l’uscita in avanti del Milan in maniera sistematica e lo stato di grazia di Lorenzo Insigne. Ma sottolinea lo spreco della squadra azzurra.

“Il cicalesco spreco del Napoli è stato tuttavia punito da un contropiede tagliente: sul cross finale di Rebic il sinistro al volo di Hernandez, sesto gol in campionato, ne ha confermato le doti di attaccante mascherato da terzino. Il Napoli ha avuto il merito di non scomporsi, con evidente autostima. Le incursioni di Zielinski hanno introdotto la discesa di Koulibaly e l’annesso sgambetto fatale: punizione di Insigne, mancata trattenuta di Donnarumma e zampata dell’1-1 di Di Lorenzo”.

Sulla sostituzione di Ibrahimovic:

“Ibrahimovic, che non l’ha presa affatto bene: potrebbe essere un’altra ragione per l’addio, anche se le sostituzioni hanno in fondo funzionato”.