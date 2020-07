Gattuso: “Con il pareggio ci è andata bene. Sembravamo la squadra di 4-5 mesi fa”

A Dazn: “Non abbiamo giocato da squadra. Milik? Ha fatto ciò che doveva. Credo sia un problema di squadra. tutti hanno fatto fatica. Non posso sentire che questa squadra non ha stimoli”

Il Napoli ha pareggiato a Bologna 1-1. Nel postpartita ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico azzurro, Rino Gattuso.

“Abbiamo fatto peggio rispetto alle ultime 7-8 partite e non va bene. Tra 20 giorni c’è il Barcellona e non posso sentire che questa squadra non ha stimoli. Il Bologna ci ha messi in difficoltà. Ha fatto meglio di noi. Alla fine anche con il pareggio ci è andata bene. E’ un punto guadagnato. Nella ripresa eravamo lunghissimi, sembravamo la squadra di 4-5 mesi fa“.

“Ho visto la squadra non attenta. Non abbiamo giocato da squadra. Nel secondo tempo non mi è piaciuta la mia squadra. Ho avuto l’impressione in panchina che il Bologna poteva creare sempre pericoli. Complimenti al Bologna. Non molla mai, noi lo sapevamo e sapevamo che oggi non era una passeggiata”.