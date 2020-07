De Laurentiis: «Se si fa male qualche mio giocatore chiedo i danni alla Lega»

Non solo la frase sessista nei confronti della dirigente della Lega. Il CorSport racconta che il presidente del Napoli ha discusso anche con l’Head of Competition a causa del calendario del campionato

Il Corriere dello Sport racconta che l’Assemblea di Lega di ieri è stata caratterizzata da “momenti di tensione”. In particolare, ad esserne protagonista, è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Non c’è stata solo la frase sessista verso Viola Fabbri, Cief Operating Finacial Officer della Lega, ma anche con Andrea Butti, Head of Competition. Il quotidiano sportivo scrive:

“Con Butti, invece, i toni si sarebbero alzati a causa del calendario: «Se si fa male qualche mio giocatore chiedo i danni», ha tuonato ADL”.