De Laurentiis: “Il Napoli sta recuperando dall’incidente ancelottiano”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua a rispondere alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione del nuovo ritiro che la squadra terrà quest’anno a Castel di Sangro

Il Napoli è una squadra da Champions?

«Il Napoli è una squadra europea oramai da diversi anni. Poi abbiamo avuto questo incidente ancelottiano e abbiamo dovuto fare questo recupero e lo stiamo facendo. Perché bisogna ringraziare che proprio al compleanno di Ancelotti ho avuto l’occasione di parlare con Rino Gattuso che era in diagonale e siccome Carlo doveva intrattenersi con tutti si alzava e la mia conversazione è stata con Rino. Ne sono rimasto positivamente impressionato, perché il mondo dei calciatori è un mondo nel quale gli argomenti non sono tanti da condividere. Invece l’ho trovato un uomo appagato, sia sul piano personale per le vittorie che aveva conseguito sia sul piano economico, non hanno bisogno di lavorare per vivere, non c’è questo spasmodico rincorrere ogni volta un miglioramento. Sono persone che svolgono la propria professione per amore e danno il meglio di loro stessi»