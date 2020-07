Il brasiliano del Bayern Monaco è in città per qualche giorno di relax. Ieri il sushi, oggi la gita in barca nel golfo

Una vacanza meritata, dopo la vittoria della Bundesliga. Philippe Coutinho ha scelto Napoli per trascorrere qualche giorno di relax con la famiglia. Ieri sera, il giocatore brasiliano del Bayern Monaco (in prestito dal Barcellona) si è concesso una cena ad un noto ristorante giapponese in via Depretis, dove qualche appassionato l’ha riconosciuto ed è riuscito a scattarsi una foto.

Attraverso i social, oggi Coutinho ha pubblicato un video in cui è su una barca con bandiera italiana mentre sfreccia in mare aperto nel golfo di Napoli.