Canale della Lega, Lotito ha un progetto in partner col Wanda Group

Il Corsport riporta della possibile guerra che si potrebbe aprire in seno alla Lega con Lotito opposto a Dal Pino, ma anche al presidente De Laurentiis

Si preannuncia una nuova battaglia in Serie A sul tema dei diritti tv, che questa volta potrebbe vedere di fronte i presidenti di Lazio e Napoli, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Mentre il presidente del Napoli De Laurentiis punta alla creazione di una canale della Lega con i fondi in prestito dalle banche o dai fondi d’investimento il presidente della Lazio Lotito porta avanti la sua idea di creare un canale con un partner.

Una mossa che evidenzia la spaccatura tra Dal Pino e il numero uno della Lazio, fino a qualche mese fa molto uniti. Lotito ha sondato Fortress, ma ha anche l’opzione legata al Wanda Group, che ha come intermediario Bogarelli. Oltre a Wanda ci sono altri possibili partner tra i quali Tim e Discovery