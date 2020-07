Il presidente del Torino intervistato da Sky Sport: “La società non si vende, non incontrerò nessuno per questo”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato su Sky Sport le voci di una possibile cessione del club.

Non voglio vendere il Torino e non incontrerò nessuno. Stiamo lavorando per il futuro, ribadisco che la società non è in vendita.