Il neo-acquisto del Brest è stato picchiato e gli hanno incendiato l’auto

L’Equipe riferisce che il giocatore sarebbe stato intercettato da una baby gang che lo ha aggredito e costretto alla fuga in una zona malfamata della città

Non comincia nel migliore dei modi, l’avventura del 22enne Ronael Pierre-Gabriel col Brest. Il giocatore, arrivato due settimane fa in prestito dal Mainz, è stato aggredito lunedì sera e la sua automobile è stata incendiata.

L’Equipe racconta che il giocatore si trovava in uno dei quartieri più malfamati della città. Lì sarebbe stato bloccato da un gruppo di ragazzi molto giovani che l’hanno picchiato. Pierre-Gabriel prima avrebbe cercato di difendersi, poi avendo capito di essere in minoranza ha preferito darsi alla fuga. Non è ancora chiaro il motivo per cui si trovasse in quella zona di Brest, intanto la polizia sta indagando sull’accaduto.

