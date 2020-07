Lo riferisce Bergamo e Sport. Il colombiano ha riportato un trauma con ferita lacero-contusa in seguito ad una caduta accidentale

Paura per Luis Muriel, che in mattinata è caduto accidentalmente in piscina e ha battuto la testa. Il colombiano, come riporta Bergamo e Sport, è stato ricoverato in una clinica della città con la diagnosi di trauma cranico con ferita lacero-contusa.

La tac a cui si è sottoposto ha dato esito negativo, ma il giocatore non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida col Brescia.