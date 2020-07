Carlo Alvino in un intervento su Radio Kiss Kiss ha parlato delle strategie di mercato del Napoli in base alla cessione eventuale di Kalidou Koulibaly.

Sappiamo che la bottega del Napoli è molto cara, ma devono essere fatte delle valutazioni. Koulibaly guadagna 15 milioni di euro lordi. È evidente che il giocatore stia bene qui, si è integrato straordinariamente ma se arriva un’offerta importante è giusto che venga presa in considerazione da lui e dal club. Il Napoli non ha l’acqua alla gola o le pezze al sedere, ha una situazione economica molto solida, tra le migliori in Italia e in Europa.