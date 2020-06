“Zanardi ha perso il controllo perché stava girando video col cellulare”

Zanardi avrebbe perso il controllo della sua handbike perché era al telefono. Stava utilizzando il cellulare per girare video panoramici della zona e avrebbe perso il controllo. Ci sarebbero un testimone e un video a confermarlo. Lo scrive Il Messaggero che definisce l’uomo un supertestimone.

La sua testimonianza confermerebbe

Il Messaggero ha il virgolettato del supertestimone.

«Voleva riprendere il panorama mentre correva». In base alla testimonianza, l’atleta azzurro non si sarebbe accorto di avere invaso la corsia opposta. Chi procedeva alle sue spalle avrebbe detto che Zanardi si sarebbe trovato con il camion di fronte e che, nel tentativo di frenare o sterzare, avrebbe perso il controllo dal suo mezzo.

La handbike avrebbe sbandato più volte, per poi sbattere prima sulla fiancata dell’autoarticolato, poi una seconda volta contro il parafango di una ruota. A quel punto si sarebbe sfilato il casco e Zanardi avrebbe prima sbattuto il capo contro un triangolo metallico posto sul parafango e poi sull’asfalto.

Oggi il supertestimone si recherà in caserma per rendere dichiarazioni spontanee.

Il Messaggero descrive il video, quindi si suppone che lo abbia visto. E dal video emerge che Zanardi avrebbe sbandato già alla curva precedente, superando la linea di mezzeria, ma avrebbe ripreso il controllo anche perché dall’altra parte non sarebbe sopraggiunto nessuno. Poi alla curva successiva,

Zanardi sembra “tagliare” la curva ancora più decisamente, ma sul lato opposto sopraggiunge il camion con rimorchio guidato da Marco C., 44 anni. Zanardi non riesce a riprendere il controllo, la handbike non ha servosterzo, una distrazione, un momento di “buio” possono essere fatali. Forse Alex prova a frenare, ma a quel punto la bici speciale, per l’attrito, sbanda paurosamente. (…) La scena è terribile. Il casco schizza via insanguinato. Il camion si ferma, l’autista è disperato.