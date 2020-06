Tuttosport: Hysaj potrebbe restare a Napoli, De Laurentiis lo preferisce a Malcuit

Il presidente non è più tanto convinto di cedere l’albanese per far spazio al francese, che sta ancora recuperando dopol’infortunio

Secondo quanto scrive Tuttosport, Elseid Hysaj potrebbe rimanere a Napoli dopo due anni di tira e molla e una cessione che sembrava ormai certa.

Gattuso apprezza il lavoro dell’albanese e questo rende non impossibile la sua permanenza in azzurro. Inoltre, scrive il quotidiano sportivo, De Laurentiis non sarebbe più tanto convinto di voler cedere Hysaj per dare più spazio a Malcuit. Il terzino francese sta ancora recuperando dall’infortunio e l’idea di dovergli fare spazio cedendo Hysaj non convince il presidente.