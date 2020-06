The Athletic: Jorginho non vuole lasciare Londra e non parla con Sarri da un anno

Il giornale inglese scrive che il centrocampista si trova benissimo al Chelsea e non ha intenzione di lasciare la città per un’altra destinazione

Secondo quanto scrive The Athletic, tra l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri e Joginho non ci sono contatti da un anno, da quando, cioè, il tecnico ha lasciato il Chelsea. Non ci sarebbe dunque nessuna trattativa in corso per convincere l’ex Napoli a raggiungere la sponda bianconera.

Non solo. Il quotidiano inglese scrive anche che Jorginho e consorte si trovano benissimo a Londra e non hanno intenzione di abbandonarla. E che i rapporti del giocatore con l’ambiente dei Blues sono idilliaci.

Resta la domanda: se la Juve offrisse davvero i 50 milioni chiesti dal Chelsea per il centrocampista, cosa farebbe il club inglese?