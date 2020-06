I sorteggi di Champions ed Europa League si terranno il 10 luglio a Nyon

L’UEFA ha comunicato la data in cui sarà sorteggiato il tabellone delle due coppe. Napoli e Juve sapranno prima di giocare gli ottavi i potenziali avversari del turno successivo

Attraverso i propri canali ufficiali, l’UEFA ha comunicato che il 10 luglio a Nyon si terranno i sorteggi di Champions ed Europa League, che comporranno il tabellone dei quarti di finale. Le due competizioni si giocheranno in campo neutro rispettivamente a Lisbona e in quattro città della Germania, in gara secca.

Tuttavia, non è ancora stato completato il quadro degli ottavi, per cui le italiane impegnate (Juventus, Napoli, Inter, Roma) conosceranno in anticipo i potenziali avversari dei quarti prima di conquistare la qualificazione al turno successivo, dal momento che le coppe riprenderanno soltanto ad agosto.