Sky: in corso scambio documenti tra Mertens e il Napoli, confermato rinnovo

Lo scrive su Twitter il giornalista Fabrizio Romano. Accordo fino al giugno 2022 più opzione, accordo totale e firme ormai in dirittura d’arrivo

Il giornalista Sky Fabrizio Romano scrive su twitter che è in corso uno scambio di documenti tra i legali di Dries Mertens e il Napoli. Si prepara dunque la firma del nuovo contratto.

Romano scrive che è confermato il rinnovo dell’attaccante belga fino al giugno 2022 più opzione per un altro anno. Aggiunge anche che l’accordo è totale e che le firme sul contratto sono ormai in dirittura d’arrivo.

Scambio di documenti in corso tra i legali di Dries Mertens e il Napoli per il nuovo contratto: confermato il rinnovo fino al giugno 2022 più opzione, accordo totale e firme ormai in dirittura d’arrivo. 🔵 @LucaMarchetti @DiMarzio @SkySport #calciomercato

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2020