È stata la Coppa Italia del Napoli. È stata la Coppa Italia post coronavirus. Ma sarà ricordata anche per l’esecuzione dell’inno prima della partita, con Sergio Sylvestre che improvvisamente si ammutolisce mentre canta, per poi riprendere a cantare pochi secondi dopo. L’accaduto ha subito fatto credere che il cantante si fosse dimenticato la strofa, ma attraverso le sue story su Instagram ha spiegato la situazione.

È stata una serata molto emozionante, non ero mai stato così emozionato. Non mi sono bloccato perché non ricordavo le parole, ma per l’emozione. È stata una sensazione incredibile, vedere uno stadio così vuoto e sentire un’eco fortissimo. Mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persona sensibile, certe cose quando sono sul palco mi coinvolgono tanto.