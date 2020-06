Sconcerti: la reazione dei calciatori al caso Floyd è un atto d’indipendenza

Il caso di George Floyd, sebbene non riguardi direttamente il mondo del calcio, ha avuto grandi ripercussioni negli ultimi giorni. Tanti i gesti di solidarietà aperta da parte dei calciatori che si sono schierati contro il razzismo in ogni sua forma

Qualche giorno fa il Telegraph aveva scritto un lungo commento partendo dal cartellino giallo estratto ai danni di Jadon Sancho per aver sollevato la maglietta scoprendo il messaggio “Giustizia per George Floyd”, considerando che con le proteste per Floyd, è morta (forse) l’omertà dello sport

Una medesima opinione è quella illustrata oggi da Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera dove scrive

Una vera e propria rivoluzione per i calciatori che fino a qualche decennio fa erano considerati e vivevano solo da ricchi senza opinioni politiche e lontani dalla vita degli altri. Un cambiamento avvenuto piano nel tempo, grazie anche al rapporto più diretto che i social hanno creato tra il pubblico e i calciatori, che sta esplodendo ora dopo il lungi lockdown

È il tempo di una nuova coscienza per i calciatori. Lo si è visto per come siamo usciti dal virus. Hanno deciso quasi tutto loro: se andare in ritiro, come andarci, a che orario giocare, se e quanto tagliarsi gli stipendi. È un processo di avvicinamento che cominciò con Bosman, è proseguito con il caso Icardi, si è compiuto forse con Minneapolis. Presto toccherà a loro dirigere l’intero movimento.