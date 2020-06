Sconcerti: “Errori elementari in allenamento per confidenza perduta col pallone”

Sul Corsera il suo commento in vista della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter di domani sera al San Paolo

Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera in vista di Napoli-Inter, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia parla di un calcio arrugginito dopo i lungo stop a causa dell’emergenza sanitaria

“Dai campi di allenamento mi raccontano di errori elementari per confidenza perduta col pallone. Il Napoli dominò l’Inter a San Siro. Gattuso ha trovato la squadra e recuperato Koulibaly. Non ha qualità inferiori all’Inter, non nell’organizzazione di gioco. Ma un gol pesa poco e Conte ha comunque molti giocatori che possono inventarsi quello che può riaprire la partita. Punto su Sensi, Barella e Candreva, più uno spicchio di Eriksen che resta, badate, un grande giocatore”.