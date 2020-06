Repubblica: sono stati Gattuso e i compagni a convincere Callejon a restare

Lo spagnolo era ormai pronto all’addio, invece ha deciso di rimanere fino al termine del campionato grazie alla squadra

Josè Maria Callejon ha deciso di rimanere a Napoli fino a fine stagione grazie a Gattuso e ai compagni di squadra. Sono loro che hanno lavorato nell’ombra per convincerlo. Lo scrive Repubblica. Lo spagnolo stava per andar via, era pronto a salutare la città e la squadra, poi ha scelto di restare, gratis, in cambio solo di una copertura assicurativa.

Il quotidiano scrive:

“Sono stati Gattuso e i compagni a convincerlo a rinviare l’addio al 31 agosto, evitando così di terminare in anticipo e senza un saluto la sua storia di amore con la maglia azzurra”.