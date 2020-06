Con la ripresa degli allenamenti verranno pagati gli stipendi, mancano ancora quelli di marzo ed aprile, motivo per cui i calciatori vorrebbero incontrare il presidente

Il presidente De Laurentiis aveva detto che aspettava la decisione riguardo la ripresa del campionato, per capire come regolarsi con la questione stipendi. Dopo aver pagato quello di febbraio infatti il presidente del Napoli aveva congelato quelli di marzo ed aprile in attesa di capire cosa sarebbe successo. La decisione di tornare ad allenarsi prima e a giocare poi è stata ampiamente presa, ma degli stipendi mancanti non si è ancora parlato. Come riporta oggi Repubblica la prossima settimana De Laurentiis dovrebbe però procedere al pagamento di quelli di maggio

La squadra sta facendo il massimo per farsi trovare pronta e aspetta un segnale da parte di Aurelio De Laurentiis, che ha congelato gli stipendi di marzo e aprile ed entro la settimana prossima dovrebbe pagare almeno quello di maggio: visto che nel frattempo Insigne e i suoi compagni hanno ricominciato a lavorare a pieno regime.

Proprio questo è infatti uno degli argomenti che ai giocatori preme affrontare direttamente col presidente, motivo per cui Gattuso sta caldeggiando una sua visita a Castel Volturno