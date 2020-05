Il Mattino: stipendi, dopo giovedì De Laurentiis incontrerà Insigne

Una delle idee sul tavolo, che però a De Laurentiis non piace, è quella di tagliare un solo stipendio, pagarne un secondo e spalmare due stipendi nella stagione 20/21

Con ogni probabilità nella riunione di giovedì prossimo si stabilirà la ripresa del campionato, ma in casa Napoli c’è ancora il nodo stipendi rimasto in sospeso.

Il presidente De Laurentiis infatti al momento ha bloccato gli stipendi di marzo e aprile e, secondo quanto riporta il Mattino, attende le decisioni del Governo per tornare a discuterne

È molto probabile che De Laurentiis attenda giovedì, quando Spadafora comunicherà a Gravina la data in cui la serie A potrà ripartire (in Lega Calcio sperano in una ripresa il 13 giugno, ma in questo caso serve una modifica al decreto Rilancio), per dare appuntamento a Lorenzo Insigne e tornare ad affrontare la questione degli stipendi e dei tagli.

Intanto per il 10 giugno calciatori e staff attendono il pagamento dello stipendio di maggio che non è in discussione, dal momento che dal 4 sono ripresi gli allenamenti sia pure in forma individuale e facoltativa.

Diverse le soluzioni possibili per trovare un’intesa ed è difficile che si arrivi ad un braccio di ferro tra le parti

Una delle idee sul tavolo, che però a De Laurentiis non piace, è quella di tagliare un solo stipendio, pagarne un secondo e spalmare due stipendi nella stagione 20/21.