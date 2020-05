Repubblica: i giocatori del Napoli aspettano da De Laurentiis un segnale sugli stipendi

Qualunque sia la data che sarà stabilita per la ripresa del campionato, 13 o 20 giugno, il Napoli si farà trovare pronto, scrive Repubblica Napoli. La squadra lavora aumentando progressivamente i ritmi. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli. La forma fisica dei giocatori è buona, nonostante lo stop di due mesi. Ma c’è qualche crepa nel morale.

Scrive il quotidiano:

“Gattuso ha elogiato i suoi giocatori per le ottime condizioni fisiche con cui si sono ripresentati al lavoro, nonostante le enormi difficoltà degli ultimi mesi. C’è qualche crepa piuttosto nel morale del gruppo, che aspetta da Aurelio De Laurentiis un segnale sugli stipendi “congelati” da marzo. Sarebbe importante risolvere la questione prima del ritorno in campo della Serie A. Il presidente è però concentrato in questo momento soprattutto su altri fronti, con i rinnovi dei contratti di Zielinski e Mertens da ufficializzare e le grandi manovre del mercato per la prossima stagione già iniziate”.