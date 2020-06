Repubblica: “Marotta via dall’Inter” è stata una voce falsa messa in giro da Lotito

Per il quotidiano è stato un colpo basso per screditare Marotta. Lotito ha la maggioranza relativa in Lega e accusa le grandi di aver tramato per fermare la Serie A

Trame e intrighi e di Palazzo tengono banco in questi giorni, e non solo. Giorni contraddistinti anche dall’indagine della Procura di Milano sull’elezione di Micciché con l’iscrizione di Malagò nel registro degli indagati.

Repubblica scrive di “Presidenti contro manager. Grandi club contro piccoli. Fautori della ripresa a tutti i costi, dopo lo stop Covid, contro frenatori, più o meno espliciti”.

E frasi del tipo: “«La Lega di Serie A è una jungla», dice un dirigente veterano. «La vedo più come un verminaio», corregge il tiro un presidente”.

Repubblica scrive:

L’ultimo colpo sotto la cinta l’ha assestato Claudio Lotito, convinto che in assemblea debba sedere solo chi mette soldi nei club, a Beppe Marotta, prototipo invece del dirigente per conto d’altri. «Vuole andare via dall’Inter», è la voce messa in giro dai lotitiani – partito di maggioranza relativa in Lega – proprio nel giorno in cui l’ad nerazzurro incassava i complimenti di Zhang per la cessione di Mauro Icardi.