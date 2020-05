“Marotta non ce la fa più all’Inter, sta pensando di lasciare. Si è sfogato con Gravina»

Il Messaggero: «Rimpiange la Juventus. Conte lo pressa per la Coppa Italia perché non vuole finire a zero tituli, Zhang non ha gradito la sconfitta sulla battaglia per le date»

Sul Messaggero è un trafiletto ma molto denso. Marotta starebbe meditando di lasciare l’Inter. Il quotidiano romano lo descrive costretto nella morsa di Zhang e Conte.

Marotta nerazzurro non trova respiro. Un bombardamento continuo. Non vive certo gli stessi giorni tranquilli che viveva alla Juve. Schierato da subito in prima linea, in questo lockdown ha dovuto combattere ogni tipo di guerra. Prima quella per non ripartire. L’ha fatto in maniera silenziosa senza mai alzare polveroni in pubblico. Non è nel suo stile.