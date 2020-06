“Qualcuno ha barato”, le squadre di Premier si scoprono troppo in forma dopo il lockdown

Il Daily Mail: I dirigenti di punta credono che alcuni abbiano infranto i protocolli, allenandosi anche quando era proibito. E si spiano a vicenda

Dopo un paio di amichevoli, i dirigenti della Premier League si guardano tutti con un certo sospetto: sono convinti che i club rivali abbiano tenuto sessioni di allenamento segrete durante il lockdown. Perché altrimenti non si spiega lo stato di forma dimostrato nelle partite di pre-ripresa. Stanno tutti troppo bene, scrive il Daily News.

Fonti del quotidiano inglese dicono che i dirigenti di punta credono che alcuni club abbiano piegato le regole, allenandosi anche quando era proibito farlo, infrangendo i protocolli.

Già all’inizio di questo mese i club avevano iniziato a spiarsi a vicenda, dragando i social rivali alla ricerca di prove. Sospettavano che alcuni non stessero rispettando le regole sui protocolli per ottenere un vantaggio competitivo in termini di prestazioni, una volta ricominciata la stagione.