Pedullà: per Milik rifiutate tutte le contropartite tecniche

Il Napoli per ora non vuole fare sconti (è una questione di principio) e rifiuta (almeno adesso) contropartite tecniche

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della questione relativa alla cessione di Milik

“L’attaccante centrale è una priorità per il Napoli, dopo aver trovato una soluzione per Milik tra Juve, Atletico, Tottenham e chissà chi, ma il Napoli per ora non vuole fare sconti (è una questione di principio) e rifiuta (almeno adesso) contropartite tecniche. Con il tempo, dopo aver appurato che il tempo trascorre e la scadenza del contratto si avvicina, magari qualcosa può cambiare e uno sconticino ci può stare”.