Pedullà insiste: il Lille vorrebbe dare Osimhen a De Laurentiis per ‘rimediare’ l’affare Pepé

Come confermato da più fonti Victor Osimhen sarebbe il pallino del mercato del Napoli per la prossima stagione, tanto che il presidente De Laurentiis ha deciso di scendere personalmente in campo per portare avanti la trattativa con il presidente del Lille. Una mossa che potrebbe avere il suo perché, come aveva scritto gia qualche giorno fa l’esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà, da momento che i due club hanno in sospeso una questione risalente al mancato affare Pepé

“E’ ancora presto per entrare nel vivo, non troppo presto per individuare gli obiettivi, come il club azzurro ha fatto per il talentuoso attaccante 1998. Ovviamente la concorrenza non manca, soprattutto dalla Premier League, da sempre è molto attenta alle evoluzioni dei talenti impegnati in Ligue 1, ma il Napoli si è mosso molto bene e per tempo, incassando la disponibilità di massima del diretto interessato. Intanto, ribadiamo una cosa: il Lille valuta Osimhen tra 55 e 60 milioni, non certo 80, tra l’altro il presidente Gerard Lopez ha un eccellente rapporto con De Laurentiis e vorrebbe “riparare” rispetto alla scorsa estate quando Pepé (sempre di proprietà Lille) era stato a un passo dal Napoli per poi virare verso l’Arsenal”.