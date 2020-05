MediasetSport: De Laurentiis ha chiamato il Lille per Osimhen

Il presidente del del Napoli ha contattato il numero uno del Lille Gerard Lopez per parlare del giocatore e per fargli un’offerta importante

Il Napoli ha individuato nel giovane Victor Osimhen l’attaccante ideale per il gioco che vuole mettere in campo Gattuso nella prossima stagione e non vuole correre il rischio di lasciarsi soffiare sotto il naso l’affare con il Lille come accaduto la scorsa estate con Pepé. Proprio per questo motivo, secondo quanto riporta MediasetSport, sarebbe sceso in campo lo stesso presidente De Laurentiis.

