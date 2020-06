Napoli Basket cosi sarà A1

La Generazione Vincente è uscita dal lockdown con le idee chiare, anzi chiarissime. Si punta a vincere

La Generazione Vincente è uscita dal lockdown con le idee chiare, anzi chiarissime. Un mercato spettacolare sta portando a Fuorigrotta tasselli importanti per la conquista della massima serie. Confermato coach Pino Sacripanti, un lusso per la serie A2, la società si è mossa con largo anticipo per assicurargli dei top players per la categoria e adatti al suo gioco. Uno su tutti Josh Mayo, playmaker americano ex Varese, una scheggia di talento, assist-man ed una capacità di lettura del gioco e nell’interpretazione del pick&roll capace a pochi nel suo ruolo. In una piazza come quella di Napoli ha tutte le carte in regola per diventare in poco tempo idolo dei tifosi, funambolo, realizzatore e soprattutto trascinatore.

Prima di Mayo era toccato a Pierpaolo Marini firmare per la Ge-Vi, un due/tre realizzatore, ex Forlì, cercato da mezza Italia e che ha preso parte a più rirpese della nazionale sperimentale. Un giocatore solido, talentuoso, giovane ma già da anni autore di stagioni importanti nel basket italico. Insomma un crack che ha portato di diritto Napoli a sognare e a non fermarsi visto che ha firmato anche Eric Lombardi, oltre a confermare Sandri, Monaldi e Iannuzzi. La Ge-Vi non può nascondersi, la A1 deve essere un obiettivo reale a cui ambir. Lo scorso anno, data la lungaggine per il passaggio di proprietà, il mercato fu viziato da un ritardo evidente e pertanto non programmato, ora invece con enorme anticipo si sta consegnando a Sacripanti un roster adatto e funzionale al suo sistema di gioco e se arriva anche Jordan Parks…Napoli farà tremare la categoria.