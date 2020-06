Gazzetta: Meret saprà superare il suo idolo questa sera?

Il portiere friulano torna in campo dopo mesi di assenza e qualche errore di troppo, ma ha sempre dimostrato grande freddezza e autocritica

“Meglio il vecchio o il giovane?”

Questo l’interrogativo della Gazzetta dello Sport che mette di fronte la sfida tra Gigi Buffon e Alex Meret che si giocherà tra i pali questa sera.

Meret si ritroverà in campo dopo tanti giorni di assenza per riscattare qualche errore fatto in avvio di stagione e lo farà proprio contro il suo grande idolo. Ma Alex ha sempre dimostrato grande freddezza e autocritica e sicuramente saprà farsi valere anche questa sera

Il miglior portiere è quello che resetta prima un errore, senza farsi condizionare.

Proprio per questo negli ultimi giorni Alex si è allenato fortemente per migliorare quello che gli manda, cioè il gioco di piedi che tanto piace a Gattuso