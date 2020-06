Meret lavora per migliorare il gioco con i piedi

Tuttosport scrive che Meret sarà il portiere del futuro ed il Napoli non sembra intenzionato a cederlo per alcun prezzo

Sarà lui il protagonista in porta della finale di domani sera all’Olimpico. Alex Meret si gioca un’occasione importante per dimostrare, se ce ne fosse bisogno, che può riprendersi il suo posto da titolare nel Napoli e lavora proprio per questo

Gattuso lo sta migliorando con un lavoro certosino nel tocco del pallone con i piedi: ogni giorno, a fine allenamento, Meret svolge con il preparatore Nista un’attività di miglioramento nella gestione della palla quando c’è da rilanciare l’azione della squadra azzurra. Sarà il portiere del futuro ed il Napoli non sembra intenzionato a cederlo per alcun prezzo, anche perché farà parte dello zoccolo duro della squadra che Gattuso allenerà per i prossimi tre anni