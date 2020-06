Massara: “Un Milan senza Ibra? Nessuna squadra può esistere senza Ibra. Valuteremo con lui”

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Lecce.

Le voci sul cambio societario vi mettono in difficoltà in termini di concentrazione?

Può esserci un Milan senza Ibrahimovic?

“Ibra è un campione, un giocatore importantissimo che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile e ha cambiato e migliorato la squadra, valuteremo con lui. Dipende anche dal suo stato d’animo e dalla volontà di continuare. Non può esistere nessuna squadra senza Ibra. E’ un giocatore fantastico “.

Sui rinnovi in bilico.

L’Europa League è un obiettivo irrinunciabile o è possibile fare una stagione senza coppe?

Gazidis vi ha comunicato la sua idea di Milan per il futuro?

“Ci confrontiamo sempre con la proprietà. L’idea comune è di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e dell’Europa in maniera sostenibile. Ci sono paletti che ci vedono eliminati dalle coppe europee quest’anno, stiamo già abbattendo i costi e continueremo a farlo, ma non vogliamo rinunciare alla competitività essenziale per il progetto. Per campioni come Ibra ci sarà sempre spazio, ma il percorso è quello che stanno intraprendendo un po’ tutte le società. Tutti devono fare politica con costi che devono essere sostenibili con un giusto mix di calciatori forti e giovani”.